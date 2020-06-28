Скончался еще 1 человек с коронавирусом. Всего умерли 47 человек

Всего в Кыргызстане от коронавируса умерли 47 человек.

За сутки 1 человек скончался с коронавирусом, сообщает 28 июня Республиканский штаб.

По их данным, в Республиканской клинической больнице скончалась женщина,1964 года рождения.

Всего в Кыргызстане от коронавируса умерли 47 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org