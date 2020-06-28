Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 16

В Кыргызстане на утро 28 июня выявлено 235 новых случаев коронавируса. Всего 4748 случаев

Таким образом, на 28 июня в Кыргызстане подтверждено 4748 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 28 июня выявлено 235 новых случая COVID-19, сообщил Республиканский штаб.

Они выявлены:

- в Бишкеке — 107

- в Чуйской области — 43

- в городе Ош — 33

- в Жалал-Абадской области — 15

- в Иссык-Кульской области — 14

- в Баткенской области — 13

- в Ошской области — 9

- в Нарынской области — 1

Таким образом, на 28 июня в Кыргызстане подтверждено 4748 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить