В Кыргызстане на утро 28 июня выявлено 235 новых случаев коронавируса. Всего 4748 случаев

Таким образом, на 28 июня в Кыргызстане подтверждено 4748 случаев коронавируса.
В Кыргызстане на утро 28 июня выявлено 235 новых случая COVID-19, сообщил Республиканский штаб.
Они выявлены:
- в Бишкеке — 107
- в Чуйской области — 43
- в городе Ош — 33
- в Жалал-Абадской области — 15
- в Иссык-Кульской области — 14
- в Баткенской области — 13
- в Ошской области — 9
- в Нарынской области — 1
Таким образом, на 28 июня в Кыргызстане подтверждено 4748 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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