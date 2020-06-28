Относительно мнения, которое высказал общественный и политический деятель Исхак Масалиев

Относительно мнения, которое высказал общественный и политический деятель Исхак Масалиев, Аппарат Правительства Кыргызской Республики сообщает следующее.

Действительно, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране сложная. На порядок увеличилось число граждан с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Вместе с тем, Республиканский оперативный штаб в настоящее время не рассматривает вопрос повторного введения режима чрезвычайного положения по всей стране или на отдельных ее территориях.

В настоящее время акцент делается на повышение уровня сознательности граждан, которых Правительство Кыргызской Республики призывает соблюдать установленные санитарные правила, не покидать свои дома без особой необходимости и не посещать массовые мероприятия. В целях недопущения увеличения количества больных граждан, большая часть сотрудников государственных учреждений переведена на удаленный режим работы, мэриям городов, областным и районным государственным администрациям поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм на рынках, в торговых центрах, в местах массового скопления людей. Кроме того, в городе Бишкек в выходные дни временно приостановлено движение общественного транспорта и такси.

Вместе с тем медицинские работники отмечают, что введение режима чрезвычайного положения в начале марта 2020 года на отдельных территориях Кыргызской Республики, было правильным решением. Это способствовало сокращению распространения коронавирусной инфекции. Тогда ставилась цель привить в обществе необходимые санитарные нормы. Однако, после снятия режима чрезвычайного положения, многие граждане с пренебрежением стали относиться к соблюдению мер, рекомендуемых медицинскими работниками. В этой связи еще раз призываем к ответственности за свое здоровье.

Источник: kyrgyztoday.org