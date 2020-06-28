Умер начальник СБНОН МВД КР Олег Запольский

Ранее он был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Умер начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД КР подполковник милиции Олег Запольский. Об этом агентству «Кабар» сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что Запольский скончался сегодня. Причина смерти уточняется.

Ранее он был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Источник: Кабар