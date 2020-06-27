Есть совесть у команды Шаки, превратившей парламент в «проходной двор»?

Огромное количество политиков озабочено парламентскими выборами, намеченными на осень.

Образно говоря, эти бедолаги в разных местах «кучкуются в стаи». Стремятся как-нибудь войти в парламент. В такой группе есть и партия Кыргызстан в Жогорку Кенеше. Быстренько создавшись к июню 2015 года, эта партия в октябре заняла почетное теплое место парламента. Эта партия снова лихорадочно действует. Ладно, пусть действует как хочет. Интересно, данные ими в 2015 году обещания в тот же год съели с хлебом, сегодня превратили парламент в проходной двор, каких депутатов фракции можно запугать, тех запугали, кого можно сторговать – сторговали, через отказ от мандата приводят депутатами ряд стоящих в очереди кандидатов. Простая логика, до окончания срока парламента осталось меньше 3-х месяцев. Какую работу успеет сделать приходящий новый народный представитель за это время? Ведь слепому видно, что это откровенный предвыборный торг: ожидавших очереди по списку кандидатов скопом привести в парламент для того, чтоб для биографии подарить звание «в жизни был депутатом», а на следующих выборах воспользоваться их голосами. Стыдно, эй! Разве нельзя им делать деньги в другом месте, а не в парламенте? Шаршенбек Абдыкеримов, Канат Исаев, Алмаз Баатырбеков перевели Жогорку Кенеш в модель «делание парламентского бизнеса»? В следующих номерах газеты мы намерены исследовать список интересных фактов, каким путем эти три героя изгнали из парламента недавно сдавших мандаты.

Источник: газета «De факто» №18 от 26.06.2020/стр.3