Омбудсмен Токон Мамытов находится на самоизоляции

Омбудсмен Токон Мамытов находится на самоизоляции дома из-за того, что в аппарате омбудсмена есть заразившиеся сотрудники.

Информацию Kaktus.media подтвердил он сам.

По его словам, он уже находится неделю дома и чувствует себя неплохо. У него нет симптомов коронавирусной инфекции.

"Работаю удаленно. В институте все работают удаленно. Есть только дежурные сотрудники", - сообщил Мамытов.

Всего в Кыргызстане зафиксировано - 4 204 заболевших. За последние сутки выявлено 250 человек. Излечилось 2 162 человека, умерло от коронавируса 43 человека.

Источник: kaktus.media