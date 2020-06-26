Омбудсмен Токон Мамытов находится на самоизоляции дома из-за того, что в аппарате омбудсмена есть заразившиеся сотрудники.
Информацию Kaktus.media подтвердил он сам.
По его словам, он уже находится неделю дома и чувствует себя неплохо. У него нет симптомов коронавирусной инфекции.
"Работаю удаленно. В институте все работают удаленно. Есть только дежурные сотрудники", - сообщил Мамытов.
Всего в Кыргызстане зафиксировано - 4 204 заболевших. За последние сутки выявлено 250 человек. Излечилось 2 162 человека, умерло от коронавируса 43 человека.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!