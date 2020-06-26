В ряде местных кенешей вакантные места депутатов заняли следующие по списку кандидаты – ЦИК КР

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 26 июня утвердила решения ряда ТИК о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей, об исключении из списка зарегистрированных кандидатов и о передаче вакантных мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам.

Об этом сообщили в пресс-службе независимого органа.

Утверждены решения Ак-Суйской, Тюпской, Тонской, Бакай-Атинской, Кадамжайской и Ала-Букинской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий 16 депутатов местных кенешей. Их удостоверения признаны недействительными.

Так, в Октябрьском айылном кенеше Ак-Суйского района Иссык-Кульской области мандат депутата Бакеева Самата Мэлисовича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – дорожнику ДЕУ №11 Камбарбек уулу Адилету.

В Октябрьском айылном кенеше Ак-Суйского района Иссык-Кульской области мандат депутата Мукалаева Улукбека Сагынбековича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – члену крестьянского хозяйства Сапар уулу Атаю.

В Октябрьском айылном кенеше Ак-Суйского района Иссык-Кульской области мандат депутата Соодонбекова Урмата Кадыровича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – члену крестьянского хозяйства Барманову Жээнбеку Жапаровичу.

В Октябрьском айылном кенеше Ак-Суйского района Иссык-Кульской области мандат депутата Маркозиева Эрлана Октябровича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – врачу областной стоматологической клиники Бакаловой Айнуре Октошовне.

В Октябрьском айылном кенеше Ак-Суйского района Иссык-Кульской области мандат депутата Усупова Нурмата Сатылкановича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – частному предпринимателю Омуракунову Марату Калиевичу.

В Тогуз-Булакском айылном кенеше Тюпского района Иссык-Кульской области мандат депутата Кабылбекова Октября Тимурлановича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – временно не работающей Созаевой Эльмире Мухажировне.

В Кун-Чыгышском айылном кенеше Тонского района Иссык-Кульской области мандат депутата Анварбекова Жылдызбека Анварбековича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – специалисту ОФ МКА “Тон Финанс” Айтбаеву Марату Райымкуловичу.

В Ак-Добонском айылном кенеше Бакай-Атинского района Таласской области мандат депутата Байтерекова Касымбека Абдракмановича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – члену крестьянского хозяйства Айтышову Абдырахману Анарбаевичу.

В Алгинском айылном кенеше Кадамжайского района Баткенской области мандат депутата Жумабай уулу Учкунбека, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – временно не работающему Бегматову Сапарбеку Бегалиевичу.

В Чаувайском айылном кенеше Кадамжайского района Баткенской области мандат депутата Назарова Нурбека Идирисовича, досрочно сложившего полномочия в связи с назначением на должность, не совместимую с исполнением депутатских полномочий, передан следующему кандидату – пенсионеру Закирову Ирисбаю.

В Бирликском айылном кенеше Кадамжайского района Баткенской области мандат депутата Эргешова Имарали Абдиллажановича, досрочно сложившего полномочия в связи с назначением на должность, не совместимую с исполнением депутатских полномочий, передан следующему кандидату – члену крестьянского хозяйства Акматову Равшанбеку Сыдыковичу.

В Оруктинском айылном кенеше Ала-Букинского района Джалал-Абадской области мандат депутата Таштанова Турдубая Молдоумаровича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – директору автовокзала Ала-Букинского района Ибраймалиеву Болотбеку Нарбековичу.

В Оруктинском айылном кенеше Ала-Букинского района Джалал-Абадской области мандат депутата Жолдошовой Аиды Тажидиновной, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – учителю Ала-Букинской детской школы искусств Таштаналиеву Абдисамату Сатымкуловичу.

В Оруктинском айылном кенеше Ала-Букинского района Джалал-Абадской области мандат депутата Амиракулова Тынчтыкбека Султаналиевича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – Мамбеталиевой Гулмире Орозалиевне из Ала-Букинской детской школы искусств.

В Т.Балтагуловском айылном кенеше Ала-Букинского района Джалал-Абадской области мандат депутата Жумабаева Абдираима Кожобековича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – технику-инструктору автошколы “Ак-Тулпар” Мамашову Санжарбеку Мыйзамбековичу.

В Т.Балтагуловском айылном кенеше Ала-Букинского района Джалал-Абадской области мандат депутата Азимбаева Тургунбая Якубжановича, из-за отсутствия на сессиях более 4-х раз, передан следующему кандидату – пенсионеру Ташматовой Кумаржан Эрбаевне.

Соответствующим территориальным избирательным комиссиям постановлено зарегистрировать избранных депутатов местных кенешей и вручить им удостоверения и нагрудные знаки установленного образца.

Также ЦИК утвердила следующие решения ТИК:

- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Октябрьского айылного кенеша Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Иманалиева Алмазбека Чынтемировича, Арымбаева Алтынбека Джурсунбековича, Самаева Октября Оморовича на основании их личных заявлений;

- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Тогуз-Булакского айылного кенеша Тюпского района Иссык-Кульской области Суранова Нуртая Мажитовича на основании личного заявления;

- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Кун-Чыгышский айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской области Аламанова Нурлана Камчыбековича на основании личного заявления;

- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Ак-Добонского айылного кенеша Бакай-Атинского района Таласской области Айдаралиева Нургазы Сартбаевича на основании личного заявления;

- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Ак-Добонского айылного кенеша Бакай-Атинского района Таласской области Кондубаева Израила Эрмегалиевича на основании личного заявления;

- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Оруктунского айылного кенеша Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Темирова Оросбая Жээнкуловича на основании личного заявления;

- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Оруктунского айылного кенеша Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Эшбаева Кенешбека Акматалиевича на основании личного заявления.

Источник: kabar.kg