В ряде местных кенешей вакантные места депутатов заняли следующие по списку кандидаты – ЦИК КР

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 26 июня утвердила решения ряда ТИК о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей, об исключении из списка зарегистрированных кандидатов и о передаче вакантных мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам.
Об этом сообщили в пресс-службе независимого органа.
Утверждены решения Ак-Суйской, Тюпской, Тонской, Бакай-Атинской, Кадамжайской и Ала-Букинской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий 16 депутатов местных кенешей. Их удостоверения признаны недействительными.
Так, в Октябрьском айылном кенеше Ак-Суйского района Иссык-Кульской области мандат депутата Бакеева Самата Мэлисовича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – дорожнику ДЕУ №11 Камбарбек уулу Адилету.
В Октябрьском айылном кенеше Ак-Суйского района Иссык-Кульской области мандат депутата Мукалаева Улукбека Сагынбековича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – члену крестьянского хозяйства Сапар уулу Атаю.
В Октябрьском айылном кенеше Ак-Суйского района Иссык-Кульской области мандат депутата Соодонбекова Урмата Кадыровича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – члену крестьянского хозяйства Барманову Жээнбеку Жапаровичу.
В Октябрьском айылном кенеше Ак-Суйского района Иссык-Кульской области мандат депутата Маркозиева Эрлана Октябровича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – врачу областной стоматологической клиники Бакаловой Айнуре Октошовне.
В Октябрьском айылном кенеше Ак-Суйского района Иссык-Кульской области мандат депутата Усупова Нурмата Сатылкановича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – частному предпринимателю Омуракунову Марату Калиевичу.
В Тогуз-Булакском айылном кенеше Тюпского района Иссык-Кульской области мандат депутата Кабылбекова Октября Тимурлановича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – временно не работающей Созаевой Эльмире Мухажировне.
В Кун-Чыгышском айылном кенеше Тонского района Иссык-Кульской области мандат депутата Анварбекова Жылдызбека Анварбековича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – специалисту ОФ МКА “Тон Финанс” Айтбаеву Марату Райымкуловичу.
В Ак-Добонском айылном кенеше Бакай-Атинского района Таласской области мандат депутата Байтерекова Касымбека Абдракмановича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – члену крестьянского хозяйства Айтышову Абдырахману Анарбаевичу.
В Алгинском айылном кенеше Кадамжайского района Баткенской области мандат депутата Жумабай уулу Учкунбека, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – временно не работающему Бегматову Сапарбеку Бегалиевичу.
В Чаувайском айылном кенеше Кадамжайского района Баткенской области мандат депутата Назарова Нурбека Идирисовича, досрочно сложившего полномочия в связи с назначением на должность, не совместимую с исполнением депутатских полномочий, передан следующему кандидату – пенсионеру Закирову Ирисбаю.
В Бирликском айылном кенеше Кадамжайского района Баткенской области мандат депутата Эргешова Имарали Абдиллажановича, досрочно сложившего полномочия в связи с назначением на должность, не совместимую с исполнением депутатских полномочий, передан следующему кандидату – члену крестьянского хозяйства Акматову Равшанбеку Сыдыковичу.
В Оруктинском айылном кенеше Ала-Букинского района Джалал-Абадской области мандат депутата Таштанова Турдубая Молдоумаровича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – директору автовокзала Ала-Букинского района Ибраймалиеву Болотбеку Нарбековичу.
В Оруктинском айылном кенеше Ала-Букинского района Джалал-Абадской области мандат депутата Жолдошовой Аиды Тажидиновной, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – учителю Ала-Букинской детской школы искусств Таштаналиеву Абдисамату Сатымкуловичу.
В Оруктинском айылном кенеше Ала-Букинского района Джалал-Абадской области мандат депутата Амиракулова Тынчтыкбека Султаналиевича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – Мамбеталиевой Гулмире Орозалиевне из Ала-Букинской детской школы искусств.
В Т.Балтагуловском айылном кенеше Ала-Букинского района Джалал-Абадской области мандат депутата Жумабаева Абдираима Кожобековича, досрочно сложившего полномочия на основании личного заявления, передан следующему кандидату – технику-инструктору автошколы “Ак-Тулпар” Мамашову Санжарбеку Мыйзамбековичу.
В Т.Балтагуловском айылном кенеше Ала-Букинского района Джалал-Абадской области мандат депутата Азимбаева Тургунбая Якубжановича, из-за отсутствия на сессиях более 4-х раз, передан следующему кандидату – пенсионеру Ташматовой Кумаржан Эрбаевне.
Соответствующим территориальным избирательным комиссиям постановлено зарегистрировать избранных депутатов местных кенешей и вручить им удостоверения и нагрудные знаки установленного образца.
Также ЦИК утвердила следующие решения ТИК:
- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Октябрьского айылного кенеша Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Иманалиева Алмазбека Чынтемировича, Арымбаева Алтынбека Джурсунбековича, Самаева Октября Оморовича на основании их личных заявлений;
- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Тогуз-Булакского айылного кенеша Тюпского района Иссык-Кульской области Суранова Нуртая Мажитовича на основании личного заявления;
- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Кун-Чыгышский айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской области Аламанова Нурлана Камчыбековича на основании личного заявления;
- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Ак-Добонского айылного кенеша Бакай-Атинского района Таласской области Айдаралиева Нургазы Сартбаевича на основании личного заявления;
- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Ак-Добонского айылного кенеша Бакай-Атинского района Таласской области Кондубаева Израила Эрмегалиевича на основании личного заявления;
- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Оруктунского айылного кенеша Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Темирова Оросбая Жээнкуловича на основании личного заявления;
- об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Оруктунского айылного кенеша Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Эшбаева Кенешбека Акматалиевича на основании личного заявления.
Источник: kabar.kg
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