Водители маршруток в Бишкеке просят повысить тариф на время пандемии до 20 сомов

Водители микроавтобусов в Бишкеке просят повысить тариф на проезд на время пандемии до 20 сомов.

Об этом 24.kg сообщил председатель ассоциации «Альянс БУС» Григорий Николаиди.

По его словам, по действующему алгоритму для перевозчиков загруженность салона не должна превышать 70-80 процентов от количества мест.

«При существующем тарифе это даже не окупает расходов. Поэтому мы просим на время действия режима чрезвычайной ситуации временно повысить стоимость оплаты. Пассажиры готовы ездить за 20 сомов на сидячих местах. Предприятия закрывать не будут. Людям надо как-то добираться на работу. Вот в выходные общественный транспорт и такси не будут ездить, как они попадут на рабочие места? При повышении тарифа водитель не будет загружать салон, возьмет нового пассажира только в том случае, если кто-то выходит. Это позволит минимизировать контакты», — отметил он.

Григорий Николаиди добавил, что свое предложение внесли в эпидкомиссию, республиканский штаб, озвучивали на собрании в Минтрансе.

Источник: 24.kg