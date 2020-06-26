В нынешнем году Саудовская Аравия не примет иностранных паломников

Самая основная причина этого – не прекращается пандемия коронавируса.

Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии проинформировало о прекращении приема зарубежных паломников, вместо них примет только местных верующих.

«С целью предотвращения распространения вируса и массового скопления народа в связи с коронавирусной пандемией в этом году прекратится прием паломников, приезжающих в города Мекку и Медину. Вместо них в нынешних мероприятиях хаджа будут участвовать представители разных национальностей, проживающих на территории страны. Надо правильно понимать, что это делается с целью не нанести вред здоровью людей», — говорится в распространенном министерством сообщении.

В этом году хадж пройдет с 28 июля до 2 августа. Ежегодно в паломничество в Саудовскую Аравию отправляется свыше 2 миллиона мусульман более чем из 180 стран мира, и в хадже участвуют в общей сложности больше 3 миллиона человек.

Саудовская Аравия налагала запрет и на малый хадж (умру) в марте этого года в связи с пандемией.

С одной стороны остановка хаджа создала условия каждому из более 5 тысяч граждан нашей республики сэкономить в среднем по 5 тысяч долларов США, в итоге эти деньги в сумме несколько миллионов останутся у нас.

Источник: газета «Жаны ордо» №11 от 26.06.2020/стр.2