Караул, бегите, Марат Султанов проснулся!

Есть молодцы, не теряющие должностного счастья при любой власти.
Один из них Марат Султанов. В последнее время образ Султанова несколько рассеялся, но какие только большие должности он не занимал в Кыргызстане: председатель Национального банка, дважды министр финансов, депутат трех созывов, спикер, председатель Социального фонда. Наш Маке, чьи глаза разгораются при упоминании о деньгах, в 2015 году пошел в парламент с партией Бир бол, снова получил счастье обладания мандатом. Но правда ли, что сторговал свой мандат какому-то толстосуму?
То ли снова соскучился по такому «художеству», то ли денег стало меньше, но в эти дни снова обхаживает штаб «Бир бола», намекают, что смело приступил к уточнению своего будущего направления. Наверняка мы не дождемся в будущем созыве добра от Абдразаковича, который в тяжелые для народа дни не то, чтобы оказать финансовую помощь, а даже не сгодился сказать справедливое слово?
Ходил бы себе, участвуя в ежеквартальном собрании большой группы экс-спикеров, которые получают пенсию, делятся познаниями со студентами, получающими образование в экономической сфере? Или мы обязательно должны были объявлять об этом народу и говорить через газету?
Источник: газета «De факто» №18 от 26.06.2020/стр.3
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