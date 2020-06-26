В Кыргызстане вводится новый метод подтверждения коронавируса, сказал замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев 26 июня на брифинге в правительстве.
В референс-лаборатории при Национальном центре фтизиатрии будут установлены два аппарата «Джен-эксперт». За час можно получить результаты анализа 8 человек, точность анализа составляет 99%.
«Этот аппарат использовался для выявления туберкулеза и чувствительности на рифампицин. В результате переговоров с международными организациями мы получили 6 550 картриджей, которые могут определить не только туберкулез, но и коронавирус. Это прообраз ПЦР-анализа», - сказал он.
По словам Каратаева, ведутся переговоры с Глобальным фондом о приобретении 50 тыс. картриджей.
«Этим методом мы, во-первых, быстрее будем выявлять коронавирус, во-вторых, создадим фильтр. Если есть случаи коронавируса, мы будем госпитализировать в инфекционную больницу, больницу №6, больницу Кыргызско-Турецкой дружбы. Если коронавирус не выявят, в зависимости от клинических симптомов человека госпитализируют в другую больницу», - рассказал замминистра.
Источник: zdorovie.akipress.org
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