В Кыргызстане вводится новый метод подтверждения коронавируса

В Кыргызстане вводится новый метод подтверждения коронавируса, сказал замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев 26 июня на брифинге в правительстве.

В референс-лаборатории при Национальном центре фтизиатрии будут установлены два аппарата «Джен-эксперт». За час можно получить результаты анализа 8 человек, точность анализа составляет 99%.

«Этот аппарат использовался для выявления туберкулеза и чувствительности на рифампицин. В результате переговоров с международными организациями мы получили 6 550 картриджей, которые могут определить не только туберкулез, но и коронавирус. Это прообраз ПЦР-анализа», - сказал он.

По словам Каратаева, ведутся переговоры с Глобальным фондом о приобретении 50 тыс. картриджей.

«Этим методом мы, во-первых, быстрее будем выявлять коронавирус, во-вторых, создадим фильтр. Если есть случаи коронавируса, мы будем госпитализировать в инфекционную больницу, больницу №6, больницу Кыргызско-Турецкой дружбы. Если коронавирус не выявят, в зависимости от клинических симптомов человека госпитализируют в другую больницу», - рассказал замминистра.

Источник: zdorovie.akipress.org