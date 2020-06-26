Введение режима ЧП – это последние меры, на которые пойдет государство при сильном ухудшении эпидситуации

Введение карантина с жесткими правилами, режима чрезвычайного положения – это последние меры, на которые пойдёт государство при сильном ухудшении эпидемиологической ситуации.

Об этом сказал премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы такой момент не наступил.

«При этом необходимо содействие граждан в соблюдении всех положенных санитарных правил и требований. Только в этом случае мы сможем избежать введения карантинных запретных мер. Прошло больше месяца с момента возобновления основных сфер экономической деятельности. Сегодня мы видим ежедневное ухудшение эпидемиологической ситуации в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях. Около 50 % заразившихся не знают, где они могли подхватить инфекцию. Проблемными вопросами остаются вопросы госпитализации больных в медицинские учреждения, поступает много жалоб, что дозвониться до линии 118, служба скорой помощи приезжает с опозданием. Помимо проводимой работы по увеличению койка-мест в Бишкеке, в Чуйской области и Оше необходимо подготовить дополнительные места. В случае загруженности медучреждений Бишкека, граждан будут госпитализировать в больницы в Чуйской области», – сказал премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул важность скорейшего завершения ремонта корпусов в обсерваторе «Семетей», а также в кратчайший срок переоборудовать и подготовить гостиницу «Ак Кеме» для приема заболевших граждан.

Как сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, в настоящее время в Бишкеке подготовлено 540 дополнительных мест в медицинских учреждениях для граждан.

По его словам, число обращающихся в call-центр 118 за последние дни увеличилось в 5 раз. В Бишкеке работает 20 линий.

Глава правительства отметил, что линии службы 118 необходимо увеличить вдвое.

«20 линий для Бишкека мало. Их число нужно увеличить как минимум в два раза. Вместе с этим, на службе 118 должна работать и психологическая поддержка. Обеспечьте качественную работу диспетчеров, полноценную работу call-центра, чтобы линия была разгружена и граждане могли дозвониться и получить консультации», – сказал Кубатбек Боронов.

Первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев информировал, что муниципалитет намерен в целях проведения дезинфекции ограничить работу точек общественного питания, торговых площадей до 22.00 часов.



Источник: reporter.kg