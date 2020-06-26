Этот вирус не смотрит на твой статус…

Коронавирус не смотрит на твою должность и на твое богатство.
Им заражаются и пожилые, и молодые, и инвалиды. До этого вирус не выявляли у тех, кто занимал высокие должности. Но с этой недели начали регистрироваться случаи. После того, как вирус выявили у главы пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу, 120 депутатов ЖК полностью сдали свои анализы. Из них у Бейшеналы Нурдинова, ставшего депутатом вместо Баатырбекова, у Бакыта Торобаева и у депутата «Бир Бола» выявили коронавирус. Кроме того, вирус обнаружили у мэра Бишкека Азиза Суракматова. Кроме того, вирусом заразились аким Араванского района и мэр города Джалал-Абада. Стало известно, что вирусом заразились сотрудники Института омбудсмена, Нацбанка и других государственных учреждений.
Источник: газета «Багыт.kg» №14 от 25.06.2020 / стр. 4
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