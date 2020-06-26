Новый антирекорд: 250 новых случаев коронавируса. Всего 4204 случая

На утро 26 июня в Кыргызстане зарегистрировано 250 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге в правительстве.

Города и области, где выявлены новые случаи заражения:

- Бишкек — 105

- Чуйская область — 61

- город Ош — 47

- Ошская область — 19

- Жалал-Абадская область — 12

- Баткенская область — 2

- Иссык-Кульская область — 2

- Таласская область — 1

- Нарынская область — 1

Всего по республике зафиксировано 4204 случая заражения COVID-19.

Источник: zdorovie.akipress.org