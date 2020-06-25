Общественный транспорт и таксомоторные службы в Бишкеке в выходные дни работать не будут, — мэрия

Столичными властями принято решение об ограничении деятельности общественного транспорта в выходные дни, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Соответствующее постановление подписала вице-мэр столицы, глава ЧППК (чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия) Татьяна Кузнецова.

Отмечается, что данное решение связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. «Очагами заражения бишкекчан являются общественные места и транспорт», — заявили в мэрии.

Теперь автобусы, троллейбусы, частные маршрутки, а также организованные таксомоторные службы не будут работать в выходные дни.

«Данная мера будет сохранена до особого распоряжения и улучшения эпидемиологической ситуации в столице», — отметили в муниципалитете.

Источник: Элгезит