Боронов: Все социальные обязательства будут профинансированы своевременно и в полном объёме

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов провел совещание по исполнению плановых показателей бюджета и необходимость финансирования мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

«В условиях пандемии мы были вынуждены сократить многие второстепенные расходы, оставив только финансирование приоритетных задач. Пандемия потребовала от нас внесения соответствующих корректировок в доходную и расходную части бюджета. Вместе с тем, необходимо активизировать работу по привлечению дополнительных ресурсов, как из внутренних, так и внешних источников. Все средства должны использоваться рациональны», – сказал премьер-министр.

В ходе заседания был обсужден среднесрочный прогноз социально-экономического развития страны, возможные сценарии прогноза экономической ситуации, прогнозные показатели доходной и расходной частей бюджета.

«В республиканский бюджет за неполный июнь 2020 года поступило 6 млрд 60 млн сомов в виде налоговых поступлений, при плане 6 млрд 140 млн сомов. Таким образом, выполнение за июнь составляет 98%. Закрытие КПП «Торугарт», безусловно, повлияло на объем таможенных сборов. Но не все так плохо. Таможенная служба выполнила план на 80% и до конца года рассчитывает дойти до прогнозных показателей. Важно не просто выполнить установленный в начале года план, а перевыполнить его. Хочу особо подчеркнуть, что наша главная задача – обеспечить полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами будет выполнена. Все государственные социальные обязательства будут профинансированы своевременно и в полном объёме», – заключил премьер-министр.

Источник: reporter.kg