Военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения, выплатят компенсации.
Соответствующий документ подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.
Как сообщила пресс-служба правительства, решение принято в целях реализации пункта 7 Положения о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территории КР и за ее пределами на основе международных договорных обязательств, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2000 года №639, в связи с введением ранее на отдельных территориях КР режима чрезвычайного положения.
Источник: kg.akipress.org
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