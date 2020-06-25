Военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения, выплатят компенсации

Военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения, выплатят компенсации.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.

Как сообщила пресс-служба правительства, решение принято в целях реализации пункта 7 Положения о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территории КР и за ее пределами на основе международных договорных обязательств, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2000 года №639, в связи с введением ранее на отдельных территориях КР режима чрезвычайного положения.

Источник: kg.akipress.org