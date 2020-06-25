28 заплатили штраф. Остальные «белые вороны»?

Вместо этого ему следовало бы поскорее ответить за то, что продал за 1000 сомов радиочастоты, стоимость которых составляет 5 млрд сомов.
Члены правительства и сотрудники аппарата заплатили штрафы за то, что фотографировались без масок с экс-премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, когда его провожали. Подсчитали, что в снимок попали 123 человека. Но штраф заплатили 28 человек, а не все. В общей сложности собрали 140 тысяч сомов. Удивительно то, что штраф заплатили только те, кто занимает ответственные должности.
Общественность сильно раскритиковала эту неразумную выходку членов правительства, после чего президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности тоже выразил недовольство. Боронов же попросил прощения у народа, сказав: «Этот фотоснимок свел на нет наши старания за 6 месяцев». По правде говоря, общественность раздражена тем, что Абылгазиев фотографируется с членами правительства, словно добился серьезного процветания экономики. Вместо этого ему следовало бы поскорее ответить за то, что продал за 1000 сомов радиочастоты, стоимость которых составляет 5 млрд сомов.
Источник: газета «Багыт.kg» №14 от 25.06.2020 / стр. 5
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