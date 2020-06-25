Гульшат Асылбаева готова выйти к митингующим против принятия ее законопроекта

В Жогорку Кенеше приступили к обсуждению законопроекта «О манипулировании информацией».

Во время обсуждения депутат Жанар Акаев поинтересовался у инициатора законопроекта Гульшат Асылбаевой, готова ли она выйти к митингующим и ответить на их вопросы.

«Сейчас около 100 человек митингуют против этого законопроекта. Готовы ли выйти к ним и ответить?», - спросил депутат.

Асылбаева сказала, что отвечала каждому на вопросы в социальных сетях, но готова выйти к митингующим, если это необходимо.

Перед зданием Жогорку Кенеша проходит пикет против ограничения свободы слова среди интернет-пользователей. Граждане выступают против принятия законопроекта «О манипулировании информацией».

В законопроекте «О манипулировании информацией» инициаторы Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова прописали права и обязанности интернет-пользователей, владельцев сайтов и интернет-провайдеров. В нем также прописано, что в случае нарушения закона уполномоченный госорган выносит решение о досудебном ограничении доступа к информации, имеющей признаки как ложной или недостоверной.

17 июня проект закона был принят парламентом в первом чтении. 22 июня парламентский комитет одобрил документ сразу в двух чтениях. Эксперты в сфере медиа и юристы отмечают, что законопроект ограничит свободу слова и право граждан на доступ к информации, в связи с чем призывают депутатов отозвать эту инициативу.

Общественный фонд «Институт Медиа Полиси» (ИМП) в своем обращении отмечал, что законопроект «О манипулировании информацией» противоречит Конституции КР.

Источник: Азаттык