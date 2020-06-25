В мэрии рассказали, когда в Бишкеке возобновят подачу горячей воды

Согласно распоряжению мэрии Бишкека №85-р от 25 мая 2020 года подача горячей воды в городе будет возобновлена 1 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По данным ведомства, специалисты ОАО «Бишкектеплосеть» второй день ведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность. «Вчера завершили прессовку южной части, сегодня и завтра будет проверка центральной части города», — отметили в мэрии.

КП «Бишкектеплоэнерго» также проводит профилактические и ремонтные работы системы теплофикационного оборудования. «В жилгородок Совмина уже возобновлена подача горячей воды», — заявили в ведомстве.

Напомним, что отключения горячей воды в Бишкеке ежегодно производятся для выполнения профилактических работ, в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.

Источник: Элгезит