(Видео) Возле Белого дома проходит митинг против закона Гульшат Асылбаевой

Кыргызстанцы опасаются, что депутаты могут ограничить свободу слова
В Бишкеке у здания парламента проходит митинг против принятия закона о манипулировании информацией. На акции протеста собралось около сотни человек, которые скандируют лозунги в защиту свободы слова.
Участники митинга просят не принимать закон, инициированный депутатом Гульшат Асылбаевой.
«У нас и так много проблем в стране, нужно их решать. Если примут этот закон, то мы превратимся в безвольное стадо, которое будет соглашаться со всем», - сказал один из модераторов митинга.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что несколько тысяч пользователей соцсети написали комментарии депутату Гульшат Асылбаевой. Кыргызстанцы требуют, чтобы она отозвала законопроект и сдала свой мандат.
До этого в интернете начали собирать подписи под петицией против законопроекта Гульшат Асылбаевой, по которому Министерство культуры, информации и туризма сможет блокировать в социальных сетях любую информацию, если кто-то посчитает ее недостоверной. После этого судьбу публикации и аккаунта, с которого она была размещена, должен решить суд.
Медиаэксперты и юристы раскритиковали инициативу Асылбаевой и назвали ее законопроект нарушающим право на свободу слова. Сама нардеп уверена, что это не так и она лишь желает оградить граждан от недостоверной информации. Между тем журналисты писали о том, что ее закон очень похож на документ, который рассматривали депутаты Госдумы России. Асылбаеву также обвинили в плагиате.
Источник: vesti.kg
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