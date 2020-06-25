Анализ на коронавирус у президента по приезду в Бишкек показал отрицательный результат

«Результаты анализа главы государства показали отрицательный результат на наличие заболевания

Анализ на коронавирус у президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова по приезду в Бишкек показал отрицательный результат, сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

По ее словам, по прибытию из г. Москва вчера, 24 июня, президент Сооронбай Жээнбеков и члены делегации сдали повторный тест на наличие коронавирусной инфекции.

«Результаты анализа главы государства показали отрицательный результат на наличие заболевания. Президент Сооронбай Жээнбеков продолжает находиться на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме. Вместе с этим у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Так, как болезнь у них проходит бессимптомно, лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции», - отметила Стамалиева.

Как отметила пресс-секретарь президента, у остальных членов делегации и сопровождающих лиц повторный анализ показал отрицательный результат на наличие заболевания. На данный момент они все продолжают находиться на самоизоляции.

Источник: Кабар