Мирлан Дуйшонбаев, журналист: «Давайте не играть с коронавирусом, родные!»

Огорчает то, что в последнее время часть населения не придерживается карантинных правил, несерьезно относится к болезни.

— Всемирная организация здравоохранения распространила информацию о ситуации с коронавирусом в разных странах мира. В специальной таблице показали, сколько человек умерли от коронавируса на 1 миллион населения. Надо сказать, слава Богу. Если сравнивать, то положение у нас неплохое. В США на 1 млн человек приходится 369 жертв, в России – 56, Италии – 376, Франции – 454, Турции – 59, Молдове – 118, в Кыргызстане – 6. Конечно, ситуация может ухудшиться. Но нужно для справедливости признать, что власти своевременно приняли меры, ввели карантинный режим, режим чрезвычайного положения, что помогло замедлить распространение болезни.

Огорчает то, что в последнее время часть населения не придерживается карантинных правил, несерьезно относится к болезни. Из-за этого растут показатели заражения. Такими темпами ситуация в таблице может быстро измениться в плохую сторону. Поэтому не нужно верить людям, заявляющим, что вируса нет. Нам нужно четко придерживаться карантинных мер, беречь себя и близких. Иначе ситуация может усложниться. Не нужно играть с коронавирусом, родные!

Источник: газета «Майдан.kg» №19 от 24.06.2020 / стр. 16