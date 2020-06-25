Дастан Бекешев, депутат ЖК: «Правительство должно уничтожать слухи на корню»

Говорят, что нас хотят чипизировать.

— Везде и всюду говорят, что правительство специально выдумывает цифры по больным коронавирусной инфекцией, чтоб получить гранты и кредиты. Мол, Всемирная организация здравоохранения даст деньги, если у нас много больных. Еще говорят, что больным гриппом или иным заболеванием за деньги предлагают написать диагноз «болел коронавирусом».

Говорят, что нас хотят чипизировать. Много чего говорят. Самое страшное, что все больше людей день ото дня верят в эти разговоры.

Правительству следует озаботиться этими слухами. По соцсетям они расходятся пачками. Даже серьезные люди стали говорить глупости. Этими слухами пугают людей и этими слухами призывают людей выйти на улицу.

Мне тысячу раз обещали дать доказательства, что за коронавирус платят, но я все еще жду, а люди сами не находят этих доказательств. И кто-нибудь видел чипы, хотя бы вымышленные? Куда их втыкают, как втыкают? Только не пишите «через шприц» как утверждают некоторые наши граждане.

Гранты и кредиты берутся, чтоб временно залатать дыры, поскольку резко снизились поступления от налогов и таможенных платежей. У нас большая армия учителей, врачей, социальных работников, государственных и муниципальных служащих, работников культуры, спорта и так далее; у нас есть солдаты; около 680 тысяч пенсионеров и около 300 тысяч получателей пособий. Нам надо закупать различные товары и услуги, - вот на это уходят средства. Один минус, что Министерство финансов не может до тыйына дать прозрачный и понятный отчет по кредитам и грантам.

Правительству нужно чаще разговаривать с населением и уничтожать слухи на корню, а не поддерживать тупые законы, которыми хотят модерировать интернет.

Источник: газета «Майдан.kg» №19 от 24.06.2020 / стр. 9