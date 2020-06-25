Еще один пациент скончался от коронавируса в Кыргызстане

В Кыргызстане за последние сутки скончался один пациент с коронавирусом.

Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его данным, от коронавирусной инфекции умерла жительница Тогуз-Тороузского района, 1971 года рождения.

Всего количество летальных случаев в стране — 43.

Источник: Элгезит