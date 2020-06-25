COVID-19 в Белом доме. Когда его закроют на карантин, рассказали в Минздраве

Замминистра отметил, что это будет решать комиссия.

Заместитель министра здравоохранения КР Мадемин Каратаев сегодня на брифинге ответил на вопрос, закроют ли Белый дом на карантин в связи с наличием у ряда госслужащих коронавируса.

Замминистра отметил, что это будет решать комиссия. «Сегодня состоится совещание, на котором члены комиссии совместно с эпидемиологами рассмотрят этот вопрос и примут решение», - сказал Каратаев.

В Кыргызстане сегодня, 25 июня, зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения гражданами COVID-19 – 228, всего 3954, из них 648 случаев заражения медперсоналом. 2112 граждан вылечились и выписались из больниц, в том числе 396 медработников. Сорок три человека скончались.

Источник: Кабар