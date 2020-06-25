За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 228 новых случаев коронавируса. Всего 3954 случая

На утро 25 июня в Кыргызстане зарегистрировано 228 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге в правительстве.
Города и области, где выявлены новые случаи заражения:
- Бишкек — 113
- город Ош — 32
- Ошская область — 31
- Чуйская область — 24
- Иссык-Кульская область – 12
- Жалал-Абадская область – 10
- Таласская область — 3
- Баткенская область – 2
- Нарынская область — 1
Всего по республике зафиксировано 3954 случая заражения COVID-19.
Источник: zdorovie.akipress.org
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