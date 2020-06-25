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Подробности Общество Просмотров: 8

За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 228 новых случаев коронавируса. Всего 3954 случая

На утро 25 июня в Кыргызстане зарегистрировано 228 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге в правительстве. Города и области, где выявлены новые случаи заражения: - Бишкек — 113 - город Ош — 32 - Ошская область — 31 - Чуйская область — 24 - Иссык-Кульская область – 12 - Жалал-Абадская область – 10 - Таласская область — 3 - Баткенская область – 2 - Нарынская область — 1 Всего по республике зафиксировано 3954 случая заражения COVID-19. Источник: zdorovie.akipress.org