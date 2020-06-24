Неправительственные организации вновь подали в суд на спикера Жогорку Кенеша

23 июня ассоциация «Smart Жаран», общественный фонд «Голос Свободы» и партнерская группа «Прецедент» подали административный иск в межрайонный суд по оспариванию действий спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова за нарушение регламента ЖК.

Об этом сообщили в организации «Smart Жаран».

Правозащитники отмечают, что 18 июня во время голосования по законопроекту об НКО, Джумабеков допустил регистрацию и голосование за отсутствующих депутатов.

«Джумабеков вместо того, чтобы призвать депутатов к соблюдению закона «О регламенте Жогорку Кенеша КР», молча наблюдал, как присутствующие депутаты ходили по рядам и нажимали кнопки на ноутбуках отсутствующих депутатов. Мы считаем, что своим преступным бездействием спикер предпринял противоправные действия, которые подрывают оказанное ему народом и депутатами ЖК доверие и ставят под сомнение легитимность принятых и принимаемых законов», - говорится в сообщении.

Ранее эти же организации подали два иска по законопроекту о некоммерческих организациях – по оспариванию действий парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению при обсуждении законопроекта и действий спикера ЖК Дастанбека Джумабекова, который, по мнению истцов, также допустил ряд нарушений при рассмотрении законопроекта в Жогорку Кенеше. Оба иска не были приняты судами.

Законопроект, предполагающий поправки в законы о деятельности НКО и НПО, содержит изменения трех статей в двух действующих законах. Цель - обязать НКО отчитываться об источниках финансирования, а также предоставлять больше сведений о своей служебной деятельности.

В частности, предлагается обязать НКО и НПО предоставлять дополнительные отчеты о финансовой деятельности по форме, утвержденной правительством. В противном случае они будут привлекаться к ответственности.

Источник: Азаттык