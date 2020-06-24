Маршрутчики Бишкека: Мэрия дискриминирует нас. Они загубили весь бизнес

По словам главы Ассоциации пассажирских перевозок, многие водители общественного транспорта осенью планируют уволиться

Мэрия Бишкека дискриминирует водителей общественного транспорта. Об этом в беседе с Vesti.kg заявил председатель Ассоциации пассажирских перевозок Алтынбек Доспаев.

- Было совещание в Управлении городского транспорта мэрии Бишкека, - сказал он. - Мы просили поднять цену за проезд, потому что водителям не выгодно ездить. Сейчас ходит только 30 процентов городского транспорта. Остальные просто не хотят работать. Сейчас нет школьников, студентов. Работы нет. Со стороны мэрии идет дискриминация в отношении нас. Они загубили весь бизнес. Это же не торговля, которая будет работать при любых условиях. В Казахстане, России проезд стоит 50-60 рублей, у нас — 10 сомов. А сколько средств уходит на горюче-смазочные материалы, запчасти?

Доспаев подчеркнул, что водители общественного транспорта после карантина остались без средств к существованию.

- Водители к сентябрю вообще хотят уйти с этой работы, - продолжил глава Ассоциации пассажирских перевозок. - Им не на что содержать семьи. В период карантина они и так не работали. Как им выплачивать кредиты? Мэрия не понимает этого и, напротив, душит нас. С нас требуют соблюдения санитарных норм, обложили налогами. Мы без масок никуда не ходим. А сами что делают? Депутаты заразились. Чиновники везде ходят без масок, заражая нас. Сегодня сотрудники аппарата президента подвели нашего президента. Как это случилось? Неужели их здесь не проверяли?

По словам Алтынбека Доспаева, пассажиры не менее возмущены, поскольку не все из них могут позволить себе ежедневный проезд на такси.

- Они говорят, что никуда не могут добраться, - сказал собеседник. - О чем думают чиновники? Власти нужно пересмотреть свое отношение к нам. Республиканский штаб не приглашает нашу ассоциацию. С нашим мнением никто не считается. Мы ведь лучше знаем, как улучшить работу. Но нас не хотят слушать. Я выражаю мнение водителей Бишкека. Считаем, что нужно садиться за стол переговоров и цивилизованно обсудить все проблемы. Мы возим людей во все города и области. А нас отблагодарили таким вот образом.

Напомним, на днях премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе онлайн-брифинга сообщил о том, что правительство приняло решение остановить работу общественного транспорта в Бишкеке в выходные дни. Соответствующая мера, по словам главы кабмина, принята во избежание роста числа зараженных лиц.

Источник: vesti.kg