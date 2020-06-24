Дело Кулматова и Ибраимова. Бишкекский горсуд огласил приговор

Сегодня, 24 июня в Бишкекском городском суде состоялось очередное слушание по делу экс мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Выйдя из совещательной комнаты, суд огласил приговор.

Суд оставил приговор Ленинского района без изменений. Со всех обвиняемых кроме Ибраимова снят домашний арест и подписка о не выезде.

Напомним, бывший мэр столицы Кубанычбек Кулматов приговорен к штрафу в размере 5 миллионов сомов. Албек Ибраимов приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за совокупность преступлений при строительстве школы в Калыс-Ордо, коррупцию с земельными участками и растрату средств ТНК «Дастан».

Остальные обвиняемые приговорены к штрафам и освобождены из-под стражи в зале суда.

Бывшим мэрам г.Бишкек К.Кулматову и А.Ибраимову, бывшему руководителю ОГУКС мэрии г.Бишкек С.О. и руководителям частных компаний К.Ш. и С.А было предъявлено по статье 303 (коррупция). Ущерб государству по уголовным делам, по которым проходит экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, оценивается в 94 млн. 884 тыс. сомов.

По версии следствия бывшие чиновники при строительстве школы в новостройке «Калыс-Ордо» г.Бишкек умышленно допустили необоснованное завышение объемов работ.

Кроме этого, Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земель.

Источник: Кабар