Сокращено дело о мошенничестве в отношении осужденного по делу о ТЭЦ Айбека Калиева

Дело было возбуждено в сентябре 2019 года.
Дело в отношении экс-руководителя Национального энергохолдинга Айбека Калиева, возбужденное по статье «Мошенничество» УК КР, прекращено. Такое решение принял Аламудунскуй районный суд. Об этом «Азаттыку» сообщил адвокат Бактыбек Джумашев.
Дело было возбуждено в сентябре 2019 года. Калиева обвинили в том, что он обманом продал машину, которую купил у компании ТВЕА, занимавшейся реконструкцией ТЭЦ. Основанием послужило заявление нового владельца машины. Калиев назвал дело надуманным и заявил, что впервые увидел заявителя в суде.
Айбек Калиев является одним из фигурантов дела о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. В декабре 2019 года Свердловский районный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Городской суд приговорил его к 14 годам. Верховный суд оставил в силе это решение.
Источник: Азаттык
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