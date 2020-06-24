Сокращено дело о мошенничестве в отношении осужденного по делу о ТЭЦ Айбека Калиева

Дело было возбуждено в сентябре 2019 года.

Дело в отношении экс-руководителя Национального энергохолдинга Айбека Калиева, возбужденное по статье «Мошенничество» УК КР, прекращено. Такое решение принял Аламудунскуй районный суд. Об этом «Азаттыку» сообщил адвокат Бактыбек Джумашев.

Дело было возбуждено в сентябре 2019 года. Калиева обвинили в том, что он обманом продал машину, которую купил у компании ТВЕА, занимавшейся реконструкцией ТЭЦ. Основанием послужило заявление нового владельца машины. Калиев назвал дело надуманным и заявил, что впервые увидел заявителя в суде.

Айбек Калиев является одним из фигурантов дела о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. В декабре 2019 года Свердловский районный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Городской суд приговорил его к 14 годам. Верховный суд оставил в силе это решение.

Источник: Азаттык