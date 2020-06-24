Вернувшись в Бишкек из Москвы, Сооронбай Жээнбеков уйдет на самоизоляцию

По прибытии в Бишкек президент Сооронбай Жээнбеков и члены делегации уйдут на самоизоляцию предположительно на три дня.
Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
А заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков и сотрудник охраны, у которых уже в Москве при тестировании на COVID-19 результат оказался положительным, будут отправлены на 14-дневный карантин.
По данным пресс-службы, согласно алгоритму, перед вылетом в Москву глава КР, члены делегации и сопровождающие лица сдавали тест на COVID-19. Результаты у всех были отрицательные.
Напомним, что Сооронбай Жээнбеков, находящийся в столице России, сегодня отказался от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение принято, согласно алгоритму действий, в связи с выявлением коронавируса у сопровождающих его лиц.
Источник: 24
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!