Кубанычбек Кулматов выступил в суде с последним словом

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы.

Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В суде с последним словом выступил бывший градоначальник Кубанычбек Кулматов.

По его словам, ранее он верил, что, если суд признал человека виновным, значит, так и есть.

«Я, оказывается, как мальчишка наивный был. К сожалению, я повторил судьбу своего отца в 1982 году. Ему потом предлагали стать президентом, но он отказался. Сказал, что мог бы отомстить», — сказал Кубанычбек Кулматов.

Он отметил, что еще в начале судебных разбирательств журналисты спросили, как он относится к суду. «Тогда я сказал, что это судилище. Судилище было, судилище и осталось. Я ничего больше говорить не буду, кроме того, как не виновен. Я жив, пока живы родители. Никогда фамилию Кулматов не променял бы ни на один доллар. Этим и закончу», — завершил свое выступление экс-мэр.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

Источник: 24.kg