Стало известно, у кого в составе делегации Жээнбекова в Москве обнаружен коронавирус

В пресс-службе аппарата президента КР сообщили, у кого из состава делегации Сооронбая Жээнбекова в Москве обнаружен коронавирус.

“У заведующего отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат“, – говорится в сообщении.

В соответствии с дальнейшим алгоритмом, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75 летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: reporter.kg