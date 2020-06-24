Медицинские работники Кыргызстана: Пускай просит прощения Мадумаров, поставивший под сомнение репутацию медиков!

В данное время усиливается в Кыргызстане коронавирусная пандемия, охватившая все страны мира.

В последние дни фиксируется почти 200 заражений в сутки. Во всем мире заболели около 9 млн человек. Тем не менее некоторые граждане заявляют: «Такой болезни нет, кыргызские власти пытаются вскружить голову народу». Огорчает то, что во главе такой ложной информации стоит лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, желающий привлечь к себе внимание народа.

Так как господин Адахан все чаще выступает с заявлениями такого содержания, медики нашей страны выступили со специальным заявлением. Ниже текст обращения.

Уважаемые граждане Кыргызстана!

Мы вынуждены выступить с обращением от имени медиков Кыргызстана. Поводом послужили заявления политика, экс-спикера Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова в средствах массовой информации относительно COVID-19. Недавно в интервью журналисту он заявил: «Стоило им ляпнуть, что каждому заразившемуся выплатят по 200 тысяч сомов, как многие медики были не против заразиться. Так они «заболели» несуществующей болезнью. «Больных» лечили не существующими «лекарствами». А как вы думаете? Такое возможно только в Кыргызстане», — сказал он.

Огорчает. Не так должен был выражаться занимавший высокие государственные должности, известный политик. Мы думаем, что Адахан Кимсанбаевич верит в существование коронавируса и в то, что он является опасным для здоровья человека. Но будучи оппозиционным политиком, он пытается придать политический окрас пандемии, лишь бы возразить властям.

Все вы видите, как не только в Кыргызстане, но и во всем мире в последнее время растут показатели заражения коронавирусом. 21 июня был установлен рекордный показатель заражения коронавирусом по всему миру – 183 тысячи 020. Предыдущий рекорд был установлен 18 июня – 150 тысяч случаев. На сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки заразились более 2 млн 300 тысяч человек и более 120 тысяч человек умерли. В Бразилии заразились более 1 млн 100 тысяч человек и 51 тысяча человек скончались. В России заразились более 600 тысяч человек и более 8 тысяч человек умерли. В Индии зафиксировано более 440 тысяч случаев заражения, 14 тысяч человек скончались. В Великобритании заразились более 306 тысяч человек и более 42 тысяч человек умерли. В Кыргызстане коронавирус выявили у 3 тысяч 519 человек и 41 человек скончался.

И на каком основании Адахан Кимсанбаевич говорит, что коронавируса нет? И как у него язык повернулся сказать: «Такое возможно только в Кыргызстане»? Или он не осведомлен о мировых новостях?

По его словам, медики «заражаются», чтобы получить 200 тысяч сомов. Разве можно быть таким недалеким? Человеческая жизнь и здоровье стоят дороже денег. Ни один медик не согласится заразиться ради денег. Так могут поступить только те, кто готов сменить политическую позицию ради денег. Поэтому пускай просит прощения Мадумаров, который оскорбил всех медиков. Пускай хотя бы день поработает на нашем рабочем месте. Вот тогда у Мадумарова раскроются глаза.

Источник: slon.kg