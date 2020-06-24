В шахте в Баткенской области отравились газом четыре человека

23 июня в городе Сулюкта Баткенской области в шахте «Кенчилер-Береке» от отравления газом погибли четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что погибли трое мужчин и одна женщина. Спасатели извлекли тела погибших из шахты и отвезли в морг.

В октябре 2019 года в результате чрезвычайных происшествий в шахтах близ городов Кызыл-Кии и Сулюкты погибли шесть человек. В декабре 2019 года в шахте в Сулюкте от отравления газом погибли четверо мужчин.

Источник: Азаттык