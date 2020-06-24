ГКНБ выявил подозреваемых в изготовлении фальшивых документов преимущественно для мигрантов

Антикоррупционная служба ГКНБ пресекла подпольную деятельность лиц, занимающихся изготовлением фальшивых документов государственного значения для мигрантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Отмечается, что компания на протяжении длительного времени занималась изготовлением и подделкой документов государственного значения под видом оказания официальных услуг по трудоустройству граждан КР за рубежом.

«В офисе компании было обнаружено и изъято большое количество поддельных водительских удостоверений и паспортов национального образца, дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании и других документов государственного значения, а также печатное оборудование и расходные материалы для изготовления поддельных документов», - сообщили в ГКНБ.

Отмечается, что владельцами компании являются два гражданина, которые за сумму от 20 тысяч сомов изготавливали поддельные документы для мигрантов. Пользовавшихся услугами данных лиц неоднократно задерживали правоохранительные органы зарубежных стран за использование поддельных документов.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по факту подделки документов. Проводится расследование.

Источник: Азаттык