(Видео) В суде над экс-мэрами произошла потасовка

В суде представители прокуратуры продолжили выступать с прениями.
В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.
В суде представители прокуратуры продолжили выступать с прениями. Сторонники бывшего градоначальника Кубанычбека Кулматова стали выкрикивать комментарии, суд сказал, чтобы удалили из зала суда одну из участниц.
Тогда экс-мэр покинул зал, а когда приставы попытались вывести участницу, завязалась потасовка.
В итоге нарушительницу вывели.
Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.
В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Источник: 24.kg
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