А не поднимется ли народ из-за главы правительства Боронова?

Интересно и то, что Боронов предлагает остановить общественный транспорт по выходным.

Не успев приступить к работе главы правительства, Кубатбек Боронов сфотографировался у дома правительства со 100 чиновниками, подвергся критике общественности, пожелав достойно проводить Мухаммедкалыя Абылгазиева. Увидев, как они выстроились в одном месте, люди пришли к выводу: «А может, коронавируса действительно нет?» Это напомнило ситуацию, когда человек не может забраться на седло и ударяется челюстью. Интересно и то, что Боронов предлагает остановить общественный транспорт по выходным. Многие этого не понимают, спрашивают: «Значит, в другие дни можно заражаться вирусом, так как автобусы и маршрутки забиты?» Что это за безграмотность? Огорчает то, что он нерешителен и не умеет найти выход во мраке. В общем, все больше людей не верят в то, что Боронов справится с должностью главы правительства. Получается, «сопля» парламент хочет спровоцировать вездесущий кризис, назначая на высокие должности таких людей, помучить народ? А не поднимется ли народ? И без того в день регистрируется больше 200 случаев заражения коронавирусом. А жизнь народа ухудшается с каждым днем…

Источник: Aryba.kg