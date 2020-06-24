Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кыргызстане

За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход от COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его данным, в Ошской межобластной больнице умер мужчина, 1972 года рождения, с подтвержденным коронавирусом.

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 42 случая.

Источник: Элгезит