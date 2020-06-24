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На утро 24 июня в Кыргызстане выявлено 207 новых случаев коронавируса. Всего 3726 случаев

На утро 24 июня в Кыргызстане зарегистрировано 207 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге в правительстве.

Города и области, где выявлены новые случаи заражения:

- Бишкек — 92

- город Ош — 43

- Чуйская область — 35

- Ошская область — 28

- Нарынская область — 5

- Иссык-Кульская область – 2

- Таласская область — 1

- Жалал-Абадская область – 1

Всего по республике зафиксировано 3726 случаев заражения COVID-19.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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