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Подробности Общество Просмотров: 11

На утро 24 июня в Кыргызстане выявлено 207 новых случаев коронавируса. Всего 3726 случаев

На утро 24 июня в Кыргызстане зарегистрировано 207 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге в правительстве. Города и области, где выявлены новые случаи заражения: - Бишкек — 92 - город Ош — 43 - Чуйская область — 35 - Ошская область — 28 - Нарынская область — 5 - Иссык-Кульская область – 2 - Таласская область — 1 - Жалал-Абадская область – 1 Всего по республике зафиксировано 3726 случаев заражения COVID-19. Источник: zdorovie.akipress.org