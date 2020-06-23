Освобождение Батукаева. Адвокат Индиры Джолдубаевой обжалует приговор

Адвокат Алия Турумбекова сообщила, что защита и сама обвиняемая не согласны с решением суда.
Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-генерального прокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в размере 5 миллионов сомов.
Адвокат Алия Турумбекова сообщила, что защита и сама обвиняемая не согласны с решением суда.
«Мы считаем, что приговор Индире Джолдубаевой незаконный и необоснованный. Мою подзащитную признали виновной в злоупотреблении должностным положением. Однако она не владела никакими распорядительными функциями, чтобы чем-то злоупотребить. Индира Джолдубаева не могла давать какие-либо распоряжения судье», — сказала она.
Напомним, что Азиз Батукаев досрочно освободился из тюрьмы и улетел на историческую родину в апреле 2013 года. На тот момент Индира Джолдубаева занимала должность заведующей отделом правового обеспечения аппарата президента.
Сегодня суд вынес приговор по делу о незаконном освобождении кримавторитета. Бывший президент КР Алмазбек Атамбаев осужден на 11 лет и два месяца тюрьмы с конфискацией имущества и лишением государственных наград.
Экс-советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева приговорили к двум годам лишения свободы. Академика Абдухалима Раимжанова тоже признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.
Источник: 24.kg
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