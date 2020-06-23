Возле здания ГКНБ обнаружили подозрительный пакет

Саперы уничтожили этот пакет
Накануне, 22 июня, утром возле здания ГКНБ был обнаружен подозрительный пакет. На место происшествия вызвали саперов.
В ходе осмотра прилегающей территории каких-либо взрывных устройств или других подозрительных предметов не обнаружено. Саперы уничтожили пакет.
В настоящее время по данному факту ведутся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.
Пресс-центр ГКНБ
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