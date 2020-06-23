Возле здания ГКНБ обнаружили подозрительный пакет

Саперы уничтожили этот пакет

Накануне, 22 июня, утром возле здания ГКНБ был обнаружен подозрительный пакет. На место происшествия вызвали саперов.

В ходе осмотра прилегающей территории каких-либо взрывных устройств или других подозрительных предметов не обнаружено. Саперы уничтожили пакет.

В настоящее время по данному факту ведутся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

Пресс-центр ГКНБ