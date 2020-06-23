Дело Батукаева. Атамбаев отказался от последнего слова. Суд удалился в совещательную комнату

Одним из фигурантов дела проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев.

В Первомайском районном суде 23 июня продолжился процесс по освобождению так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева.

Одним из фигурантов дела проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Процесс проходит в закрытом режиме. Обвиняемые выступают с последним словом.

По словам адвоката Сергея Слесарева, его подзащитный Атамбаев не выступит с последним словом.

«Я в своих выступлениях дополнил, что следствие и государственные обвинители не предъявили доказательства виновности Атамбаева. Показания Шамиля Атаханова, Аиды Саляновой и Зарылбека Рысалиева приводятся как доказательство, но они не являются показаниями, в чем-либо уличающими моего подзащитного», - сказал адвокат.

По его словам, все фигуранты дела, заключившие соглашение о сотрудничестве, не признают своей вины. «Получается, они не признают себя виновными и не дают каких-то показаний о виновности моего подзащитного», - отметил Слесарев.

Также адвокат сообщил, что ранее гособвинение просило суд конфисковать имущество Атамбаева, всех его родственников и других юридических лиц.

«В репликах гособвинение просит исключить из перечня имущества, которое подлежит конфискации, часть имущества. То есть уже засомневались. Нет виновности — нет конфискации», - сказал он.

Судья Эмилбек Каипов удалился в совещательную комнату.

Ранее гособвинители попросили суд признать виновным Атамбаева по ст.319 («Коррупция») УК КР и приговорить к 15 годам лишения свободы.

Азиз Батукаев, известный как «вор в законе», 3 августа 2006 года Аламединским районным судом был осужден к 16 годам 8 месяцам 15 дням лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества (признан виновным по статьям 247 ч.2, 250 ч.2, 241 ч.2,4, 242 ч.2 п.1 и 233 ч.3 Уголовного кодекса КР).

Он обвинялся в соучастии в убийстве депутата Жогорку Кенеша Тынычбека Акматбаева, начальника ГУИН Икматуллы Полотова и двух сотрудников парламента в октябре 2005 года во время беспорядков в исправительной колонии в селе Молдовановка.

Батукаев отбывал наказание в СИЗО-4 в Нарыне. В 2013 году он был освобожден по медицинским основаниям - якобы у него был рак. В день освобождения он покинул Кыргызстан на частном самолете. Позже выяснилось, что анализы и медицинское заключение было подделаны.

Из положенного срока Батукаев отсидел половину, ему оставалось отбывать наказание еще 8 лет, 3 месяца и 7 дней.

Источник: svodka.akipress.org