Почему коронавирус влияет на обоняние

Учёные заметили, что нейроны регенерируются организмом из запаса стволовых клеток, находящихся в слизистой оболочке носа.

Британские учёные из Лондонского университета и Редингского университета выяснили, почему коронавирус вызывает один из главных симптомов COVID-19 — потерю обоняния.

Как известно, коронавирус SARS-CoV-2 может уничтожать обонятельные нейроны, из-за чего заражённый перестает ощущать вкус и запах пищи. Считалось, что рецепторы ACE2, которые используются для передачи коронавируса, находятся на выстилающих верхние дыхательные пути клетках, однако дальнейшее исследование показало, что ACE2 располагаются не на обонятельных нейронах, а на поддерживающих их сустентакулярных клетках.

Коронавирус поражает клетки поддержки и вызывает иммунный ответ организма, который провоцирует отёк и воспаление заражённой области. В результате человек теряет обоняние, однако способность чувствовать вкус и запахи возвращается после выздоровления — в некоторых случаях очень медленно. Это вызвано тем, что в результате воспаления повреждаются не только клетки поддержки, но и обонятельные нейроны, отмечает Популярная механика.

Учёные заметили, что нейроны регенерируются организмом из запаса стволовых клеток, находящихся в слизистой оболочке носа. В заключение специалисты подчеркнули, что в большинстве случаев обоняние нормализуется через некоторое время после того, как организм побеждает коронавирус. Для ускоренного восстановления потерянного чувства медики советуют проводить сеансы физиотерапии.

При этом специалисты не исключают, что для некоторых пациентов потеря обоняния станет необратимой и они навсегда утратят нормальное восприятие запахов. Феномен потери способности воспринимать запахи американские врачи объяснили защитной реакцией иммунной системы организма. По их предположению, идущие к мозгу обонятельные рецепторы буквально «совершают самоубийство», чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса.

Источник: Кабар