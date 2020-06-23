КПП “Иркештам – автодорожный” будет временно закрыт

Грузоперевозки через КПП «Иркештам-автодорожный» возобновятся 29 июня 2020 г.

По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием в КНР «Фестиваля драконьих лодок (праздник риса)» пункт пропуска «Иркештам-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы с 25 по 28 июня 2020 г. включительно будет временно закрыт для перемещения грузов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Грузоперевозки через КПП «Иркештам-автодорожный» возобновятся 29 июня 2020 г.

ГПС напоминает, что пункт пропуска «Иркештам-автодорожный» возобновил функционирование 15 апреля 2020 г. в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.

Источник: reporter.kg