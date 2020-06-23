В Кыргызстане за сутки выявлено 163 новых случая COVID-19. Всего 3519

В Кыргызстане на 10 часов 23 июня выявлено еще 163 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадемин Каратаев.
По его словам, за прошедшие сутки проведено 4 тыс. 520 лабораторных исследования. В результате выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Так, в городе Бишкек выявлено 94 случая, в Чуйской области - 22, город Ош – 16, Ошская область – 9, Нарынская область – 7, Джалал-Абадская область – 13, Баткенская область - 1, Таласская область – 1.
Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 3519 пациентов с диагнозом COVID-19.
Источник: Кабар
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