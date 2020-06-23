Российский поэт посвятил стих мигрантам из КР: «Спасибо вам, братья кыргызы, за то, что трудитесь в государстве чужом»

Автор произведения поблагодарил кыргызстанцев за их труд

Российский поэт Максим Федин посвятил стихотворение кыргызстанским труженикам, вынужденным работать за пределами своей родины. Он разместил свое произведение на своей странице в соцсети Instagram.



Ниже приводим текст его стихотворения (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.):



Спасибо Вам, братья кыргызы!

За то, что и ночью и днем,

Оформив рабочие визы,

Трудитесь в государстве чужом!



На чужбине всё по-другому,

Деньги меняют людей,

Ну а дома всё по-простому,

Хочется гнать лошадей!



Знаю, домой вы вернётесь,

Сомы в карманах хрустят!

С родными опять соберётесь,

Они Ваш дух укрепят!



В заключение автор указал: «P.S. Стихотворение посвящено всем труженикам Кыргызстана, которые вынуждены трудиться за пределами своей страны! Спасибо вам огромное за ваш труд!»

Источник: vesti.kg