Российский поэт посвятил стих мигрантам из КР: «Спасибо вам, братья кыргызы, за то, что трудитесь в государстве чужом»

Автор произведения поблагодарил кыргызстанцев за их труд
Российский поэт Максим Федин посвятил стихотворение кыргызстанским труженикам, вынужденным работать за пределами своей родины. Он разместил свое произведение на своей странице в соцсети Instagram.
Ниже приводим текст его стихотворения (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.):
Спасибо Вам, братья кыргызы!
За то, что и ночью и днем,
Оформив рабочие визы,
Трудитесь в государстве чужом!
На чужбине всё по-другому,
Деньги меняют людей,
Ну а дома всё по-простому,
Хочется гнать лошадей!
Знаю, домой вы вернётесь,
Сомы в карманах хрустят!
С родными опять соберётесь,
Они Ваш дух укрепят!
В заключение автор указал: «P.S. Стихотворение посвящено всем труженикам Кыргызстана, которые вынуждены трудиться за пределами своей страны! Спасибо вам огромное за ваш труд!»
Источник: vesti.kg
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