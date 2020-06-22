У сотрудника ЦИК выявили коронавирус

У сотрудника Центральной избирательной комиссии выявили COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК КР.

В здании Центральной избирательной комиссии 22 июня провели дезинфекцию, сотрудники сдали анализы. Контактировавшие с зараженным будут находиться в режиме самоизоляции, большинство работников переведены на удаленный режим работы.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане достигло 3356. Из них 2021 человек уже выписаны из больниц после лечения, скончались 40.

Источник: Азаттык