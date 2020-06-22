Суд по событиям в Кой-Таше. Канат Сагымбаев отказался сотрудничать со следствием

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш.
Во время заседания прокурор Темирбек Бекмамат уулу зачитал обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева.
По словам адвоката обвиняемого Бакытбека Автандил уулу, его подзащитный не признал вину ни по одному из 11 эпизодов.
«Со слов моего подзащитного, с ним до сих пор пытаются торговаться, несмотря на его несогласие с предъявленным обвинением. Пойти на сделку со следствием Каната Сагымбаева теперь уговаривают родственники. Однако его совесть не позволяет очернить бывшего президента ради свободы», — сказал он.
Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Источник: 24.kg
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